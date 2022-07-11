Российской оперной певице Анне Нетребко отказали в проведении сольного концерта в немецком Штутгарте, сообщает Stuttgarter Zeitung.

22 июля у исполнительницы начнется тур по Германии, а на 3 сентября у нее запланирован концерт в Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация. Утверждается, что команду Нетребко уже уведомили о невозможности проведения мероприятия.

Министр финансов Баден-Вюртемберга Даниал Баяз отметил, что для выступлений в Германии певице мало дистанцироваться от военных действий. Он считает, что она должна высказаться против политики президента России Владимира Путина.