Освобождение кормовой промышленности Азербайджана от налога на добавленную стоимость приведет к снижению стоимости производимых в стране кормов, повышению уровня самообеспеченности кормами на внутреннем рынке. Об этом сообщил начальник отдела Министерства сельского хозяйства Эльдар Гасанов.

Он подчеркнул, что одним из ключевых сегментов в развитии животноводческого сектора является кормовая база: «При выращивании животных с генетическим потенциалом невозможно получить желаемый результат и продуктивность, если не использовать правильный кормовой рацион. Хотя в Азербайджане производится соя, подсолнечник, мы зависим от импорта”.

Э.Гасанов отметил, что страна нуждается в 1,5 млн тонн корма: «В Азербайджане насчитывается более 4 млн 272 тыс. животных. Проведенные исследования показывают, что стране необходимо около 200 тыс. тонн сои, из которых 150 тыс. тонн приходится на птицеводство. Цены на внутреннем рынке, как в сфере животноводства, так и птицеводства, выросли до 77%. Импортная стоимость сои выросла на рынке в 3-4 раза, примерно с 300-400 до 1 200 манатов. В связи с геополитической ситуацией возникли определенные трудности с импортом ряда кормовых продуктов».

В целом, отмена 18%-го НДС на товары в этом перечне будет играть свою роль в снижении затрат и определении стоимости при производстве сбалансированных кормов как на промышленных предприятиях, так и в отдельных хозяйствах.