Шведская компания Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о решении прекратить деятельность в России и передать ведение дел местному менеджменту.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», — говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Президент и гендиректор компании Альберто Заната отметил, что Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортные ограничения, введенные в отношении России. Уход из РФ обойдется компании в 35 млн шведских крон или около $3,3 млн, но, по прогнозам, не окажет существенного влияния на «прибыль или рентабельность» группы компаний Electrolux.

Electrolux Professional изначально была создана как подразделение шведского гиганта Electrolux, производящего бытовую технику. В марте 2020 года она стала отдельным предприятием в составе группы Electrolux. Компания производит крупные и мелкие приборы для профессиональных потребителей, в частности, оборудование для химчисток и прачечных, а также сушильные приборы. Кроме того, фирма предлагает бизнес-решения для отелей, ресторанов, супермаркетов и клиник.