Украина прошла тест на использование американских передовых вооружений. Но нуждается в большем количестве и срочных поставках. Об этом говорится в интервью министра обороны Украины Алексея Резникова для The Wall Street Journal.

По его словам, высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме.

«Война идет мрачно… Нам нужно больше (оружия). Нам нужно срочно», — отметил он.

Напомним, первоначально США поставили Украине всего четыре системы HIMARS.

«Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: «Вы прошли тест», — подчеркнул Резников.

Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.

«Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше — 150. И мы доберемся туда», — отметил министр.

Помимо дальнобойного оружия, Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.