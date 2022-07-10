В Азербайджане за последние сутки выявлено 37 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 человек, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793732 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783644 человека вылечились, 9719 – скончались, число активных больных составляет 369.

За последние сутки в стране проведены 2018 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6986078.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 0, вторую — 1, три и более — 12, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 0 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13781770. Первую дозу вакцины получили 5369466, вторую — 4855347, три и более — 3316498, бустерную дозу после положительного результата теста — 250459 человек.