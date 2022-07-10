Минобороны Британии сообщило, что шесть истребителей Королевских ВВС вылетели в Финляндию и Швецию для проведения совместных учений, сообщает BBC.

Министр обороны Бен Уоллес рассказал, что истребители вылетели по просьбе обеих стран, и подчеркнул приверженность Британии укреплению потенциала коллективной обороны.

Среди участвующих в учениях самолетов — два новейших истребителя F-35.

Они проводят «высококлассную боевую подготовку» вместе с четырьмя «Тайфунами» британских ВВС, финскими F-18 Hornet и шведскими самолетами Gripen, заявили представители министерства обороны.

Цель учений – позволить трем военно-воздушным силам укрепить свою способность действовать бок о бок друг с другом.

Учения проводится после подачи странами заявок на вступление в НАТО после вторжения России в Украину.

Уоллес сказал, что Финляндия и Швеция являются «важными партнерами в области обороны», и их вступление в НАТО «сделает Альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе».