«То, что эти презентации проходят сегодня в Шуше, имеет символическое значение».

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на проходящем в Шуше совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана.

Министр добавил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил международное право: «Мы восстановили историческую справедливость. В то же время считаю, что, выиграв процесс миростроительства, мы покажем разницу всему миру».