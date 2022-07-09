Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии представителей РФ в прощании с Абэ.

Как ранее сообщило агентство Kyodo, похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки (префектура Ямагути). Панихиду планируется провести днем ранее в буддийском храме в центре Токио.