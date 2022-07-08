Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины на одном из участков ведения боевых действий уничтожили и вывели из строя 5 вражеских танков.

Читайте также: Украинцы уничтожили вражескую танковую роту

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Во время боя, на одном из участков ведения боевых действий, десантники уничтожили и вывели из строя 5 вражеских танков. Некоторых из членов экипажа, которые не сгорели в боевой технике, удалось взять в плен», — говорится в сообщении.