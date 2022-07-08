Деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. В частности, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 000 человек. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции Forbes «Строим вместе».

«Мобилизированы в ВСУ — до 700 тысяч человек, пограничники — до 60 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, Национальная полиция — до 100 тысяч. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — сказал Резников.

Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил создает возможности для бизнеса. Кроме того, частные предприятия могут занять ниши баз по возобновлению вооружения, ввозимого в Украину НАТО. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и т.д.