Российский журналист армянского происхождения Михаил Шахназаров в утреннем шоу «Полный Абзац» высказал свое мнение по поводу того, почему певец Филипп Киркоров, отец которого — армянин по национальности, является персоной «нон-грата» в Ереване, пишут российские СМИ.

«Когда он должен был там концерты давать, лет 15 назад, ему сказали: «Мы тебя просто грохнем!». Там есть экстремистская партия, за маечку с турецким флагом и «Мама, шика дам, шика дам», — рассказал Шахназаров.

По его словам, «папа Киркорова без проблем поет в Армении, а Филипп не имеет такой возможности».