Саммит министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» остался без традиционного совместного фотографирования, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo. По его данным, соответствующее решение могло быть принято из-за позиции ряда участников мероприятия по отношению к России, в том числе это касается главы Госдепа Энтони Блинкена.

Встреча глав МИД G20 в этот раз проходит на острове Бали с 7 по 8 июля. В рамках мероприятия представители западных государств, в частности США и Евросоюза, активно пытаются «игнорировать» присутствие российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом, по информации ряда СМИ, политики стараются не только избегать встречи и переговоров с Лавровым, но и пытаются не попасть в объективы камер рядом с российским министром.