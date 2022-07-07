Ханкендинские сепаратисты обозначили новые притязания на азербайджанские земли. На сей раз в фокусе интереса оказался Гейгельский, бывший Ханларский, район. Близкие к окружению Араика Арутюняна ТГ-каналы решили отметить историческую дату и зашипели: «101 год назад, 5 июля 1921 года, состоялось роковое заседание Кавказского РКП(б), решившего под давлением Иосифа Сталина передать «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) (Нагорный Карабах) Азербайджану. Обоснования были высосаны из большевистских пальцев, и в результате армянская земля с подавляющим армянским населением и недвижимостью, включая тысячи исторических памятников, оказалась в зловещих тюркско-татарских объятиях». Затем продолжили: «7 июля 1923 года была образована НКАО, от которой отрезали два лакомых куска — Гюлистан (Шаумянский район) и часть Ханларского района. В 23-м «Арцах» (Карабах) и вовсе лишили общей границы с Арменией».

По ходу дела, авторы этой так называемой «исторической справки» уронили один из прежних раскрученных мифов, согласно которому, в 1921 году Карабах якобы передали Армении, а затем в 1923 году вернули в Азербайджан. Но теперь нечаянно признали, что Кавбюро в 1921 году Карабах Армении не передавало. Проговорились. Бывает. Добавим от себя: до 1921 года Карабах тоже был частью Азербайджана, более того, на момент «советизации», а проще говоря, оккупации и аннексии Южного Кавказа Азербайджану принадлежали весь Зангезур и восточный берег озера Гейча.

Что же до образования в 1923 году НКАО, для создания которой в Москве додумались искусственно отделить нагорную часть Карабаха от равнинной. И никаких районов от ранее не существовавшей «армянской единицы» в Карабахе никто не отрезал.

Но если притязания армянских сепаратистов на бывший Шаумянский район, земли которого входят в состав Геранбойского района, вряд ли новость, то вот притязания еще и на Гейгельский — это уже интересно. Гейгель, он же в прошлом Ханлар, а еще раньше Еленендорф, был основан немецкими переселенцами, но вот заметного армянского влияния там не было.

Другое дело, что через Гейгель сегодня строится новая дорога на Кельбаджар — в качестве альтернативы старой дороге, проходящей через Агдере. И это сводит на нет «логистическое» преимущество, на которое в Армении делается серьезная ставка. А планы повторной оккупации Кельбаджарского района в армянской верхушке существуют.

А это еще раз доказывает необходимость более широкой «зачистки» и зоны временного размещения РМК, и Еревана. Где не отказались от планов новых территориальных захватов и уж точно не намерены проходить свой путь к миру.

Отдел политики Minval.az