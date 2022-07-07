В американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Отмечается, что россияне провели 6 июля безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всей южной оси для отражения украинских атак.

«Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. На геолоцированных кадрах видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей. Украинское Южное оперативное командование добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаянном (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что российские ракеты нанесли удар по украинским позициям», — сказано в сообщении.

Аналитики также считают, что Россия взяла оперативную паузу.

«Минобороны РФ не заявило о каких-либо территориальных приобретениях с 3 июля. Это подтверждает мнение о том, что российские силы проводят оперативную паузу, продолжая при этом ограниченные наземные атаки, чтобы создать условия для более масштабных наступательных операций.

Кремль продолжает готовиться к затяжной войне, создавая условия для криптомобилизации экономики и в значительной степени инициируя оперативную паузу в Украине», — отмечают они.