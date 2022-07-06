«Грузия готова организовать встречу членов парламентов Азербайджана и Армении в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу».

Об этом на последнем заседании сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Он выразил готовность Грузии играть стабилизирующую роль в обеспечении мира в регионе.

«Мы готовы принять наших азербайджанских и армянских коллег в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу», — приводит «Репорт» слова Самхарадзе.