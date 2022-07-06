С момента утверждения санкций Евросоюза из-за ввода российских войск на территорию Украины Финляндия арестовала не менее 800 российских грузовых вагонов. Об этом со ссылкой на данные финского оператора перевозок VR Group ,сообщает Reuters.

По данным службы судебных приставов Финляндии, заморозка активов коснулась десятков российских и белорусских компаний и физических лиц. В их число вошли и транспортные фирмы с активами на сумму не менее 82 миллионов евро.

В настоящее время на территории страны находятся около пяти тысяч российских вагонов. В комментарии агентству представитель компании заявила, что те из них, что не попали под арест, VR хотела бы вернуть в Россию как можно скорее. Потребности в них больше нет, так как Финляндия резко сократила грузооборот после санкций ЕС в отношении российского угля.