Великобритания передаст Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок в ближайшее время.

Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.

Джонсон пообещал также, что Лондон поставит украинской армии барражирующие боеприпасы, и выразил уверенность, что Украина сможет вернуть себе территории, захваченные РФ.

Также они обсудили важность скорейшего вывоза украинского зерна, ситуацию с пленными британцами, воевавшими за ВСУ, и послевоенное восстановление Украины.

Оба лидера обсудили Евровидение-2023, право проведение которого отобрали у Украины и передали Британии. Джонсон сказал, что они попросили EBU рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию.