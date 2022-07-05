В Британии полагают, что главное сражение за Украину будет происходить не на востоке, а на юге страны. Так считает военный эксперт аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании Нил Мелвин.

По его мнению, победа РФ в Луганской области является тактической, однако «ключевое военное сражение еще впереди».

«Я думаю, что это тактическая победа России, за которую ей пришлось заплатить огромную цену. 60 дней ушло на то, чтобы добиться очень медленного прогресса. Я думаю, что русские могут объявить о какой-то победе, но ключевое военное сражение еще впереди», — цитирует эксперта Sky News.

По его словам, решающее сражение за Украину, скорее всего, произойдет не на востоке, где Россия наносит основной удар, а на юге, где Украина начала контрнаступление с целью отвоевать территорию.

«Именно здесь мы видим, что украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс переместится к Украине, когда она попытается затем начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских», — сказал он.