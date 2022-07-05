Колебания уровня воды в Каспии на протяжении 150 лет являются историческим феноменом. Об этом на международной конференции, проходящей сегодня в Баку, на тему «Изменение уровня Каспийского моря, прогнозы и меры адаптации в условиях изменения климата» заявила глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, сообщает Minval.az.

По ее словам, ранее динамика была с амплитудой 3 метра, сейчас пик минимальный. Уровень воды падает и это беспокоит ученых: «Мы являемся свидетелями быстрого изменения климата. В зимние месяцы в горных районах распределение осадков неравномерно, в западной части особенно. Снизился уровень осадков и снега, реки. Уязвимость Азербайджана с климатической точки зрения наблюдается с 2013 года, усилились ветра, что приводит к увеличению рисков в акватории Каспийского моря. Снижается уровень воды в Куре. По сравнению с прошлым периодом он сократился на 27%. К 2040 году температурная динамика будет возрастать с 0,5 градусов до 1,5 градусов».

В целом за последние 30 лет уровень осадков в Азербайджане уменьшился на 10%. Наблюдается резкое уменьшение снега на горах Большого Кавказа и Малого Кавказа, а это приводит к обмелению рек.

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