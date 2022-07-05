Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов турнира Wimbledon на $1 млн из-за отстранения спортсменов из РФ и Беларуси. Об этом пишет Daily Mail.

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании должна заплатить $750 тыс. штрафа, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета – $250 тыс.

В то же время, организации при поддержке британских властей намерены подать апелляцию.

Однако проблема заключается в том, что разрешение апелляции возможно только после того, как будут выплачены штрафы. Таким образом, организациям сначала придется заплатить, после чего они могут оспорить вынесение штрафов.