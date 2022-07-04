Война с Украиной, санкции Запада и разгон инфляции до рекордных за 20 лет значений вынуждают российских потребителей массово «затягивать пояса».

После панической скупки гречки и гаджетов в первые недели войны россияне все меньше тратят в магазинах и оборот розничной торговли в стране резко сокращается второй месяц подряд. По итогам мая он оказался на 10,1% ниже, чем годом ранее, а по сравнению с апрелем спад ускорился на 0,3 процентного пункта, приводит данные Росстата Moscow Times.

Уход иностранных брендов и массовое закрытие магазинов обрушили непродовольственный ретейл на 17,2%. Но и на продуктах питания люди начали экономить после того, как цены на говядину с начала года подскочили на 14%, рис подорожал на 30%, сахар — на 40%, а морковь — на 50%.

Продажи продуктов питания в мае, согласно Росстату, сократились на 1,8% год к году после падения на 1,7% в апреле. Речь идет о цифрах в реальном выражении — то есть с учетом продовольственной инфляции, подскочившей почти до 20%.

Россияне стали меньше покупать еду спустя месяц после начала войны: в апреле расходы на продукты питания сократились на 5,3% относительно марта, а в мае еще на 0,1% по сравнению с апрелем, оценивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В целом — с учетом непродовольственной розницы — реальные расходы потребителей упали примерно на 8%, подсчитал он.