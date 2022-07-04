Майк Тайсон сделал неожиданное заявление относительно своей жизни. Легендарный боксер сказал, что благодарен судьбе за то, что попал в тюрьму. По словам «Железного Майка», он наслаждался временем, проведенным за решеткой из-за обвинений в изнасиловании Дезире Вашингтон.

«Я просто был очень благодарен. Я крутой парень, хороший человек. Я ко всем хорошо относился. В тюрьме я провел три лучших года своей жизни.

Хотя у меня не было моих миллионов, но я обрел спокойствие. Деньги ничего не значат, когда ты не живешь в спокойствии. Просто необходимо удерживать баланс. Нужно, чтобы твое здравомыслие определяло все сферы жизни.

Я бегал в тюрьме, пробегал по 13-14,5 километров. Ночью я мог бегать четыре часа прямо в моей камере. Еще я прыгал и так далее. Просто прыгал. В моей камере ведь был бетонный пол. Я продолбал ногами бетон. Я весил 129 килограммов, а когда вышел – 97,5 кг», — цитирует Тайсона fightnews.info.