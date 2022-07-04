Эксперты многих стран обсуждают очередной пакет санкций против России — в ближайшее время ряд стран G7 планирует запретить импорт российского золота. Как указывается в итоговом заявлении саммита «Большой семерки», входящие в нее страны намерены «отрезать» Россию от доходов в том числе и от золота. Строго говоря, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских производителей из аккредитованного списка, и многие страны в результате отказываются приобретать российское золото. Тем не менее Bloomberg уже сообщал, что три тонны российского золота приобрела Швейцария. В РФ эту новость опровергли. Но теперь эксперт по финансовым рынкам, ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский уже рассказывает, что эта сделка могла быть совершена при помощи фирм-«прокладок»: «Любая «прокладка» могла это сделать, скорее всего, в Дубае. Никаких проблем здесь нет абсолютно. Создается, например, такая компания в Дубае – крупнейший рынок золота, с которым Россия поддерживает прекрасные отношения, куда слитки можно завести самолетом как в транзитную точку. В Дубае эти слитки оставляются, потом швейцарцы их забирают. То есть, на российские слитки ставят свои клейма, и теперь это швейцарское золото. Может быть, они отдали его на переплавку или просто перечеканили». Добавим от себя: Швейцария, в чьих банковских сейфах обнаруживались золотые слитки из переплавленных в концлагерях зубных коронок, особой разборчивостью в происхождении золота никогда не отличалась.

Но куда более вероятным, чем Дубай, «коридором» для обхода «золотых» санкций, наложенных на РФ, является сегодня Армения.

Никол Пашинян, в отличие от многих своих коллег по СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, прямо обязался помогать России преодолевать последствия санкций и рестриктивных мер. И если навесить бирку Made in Armenia на газ в трубопроводе «Северный поток» по понятным причинам проблематично, то с золотом все куда проще. Армения сама его экспортирует. По официальной версии, это «желтый металл» с рудников на ее собственной территории. В реальности же на экспорт из Армении шло и золото, добытое, а точнее, награбленное на ранее оккупированных азербайджанских землях. Поставлялось оно, в числе прочего, и в Швейцарию — в грабеже золотых месторождений Веджнели в Зангеланском районе весьма активно участвовал Вардан Сирмакес, соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group, тот самый, который и обещал построить в Армении аффинажный завод по очистке золота. А на руднике Сейюдлю, переименованном в «Зодский рудник», работала уже российская «ГеоПроМайнинг».

Сегодня Армению с ранее захваченных территорий вышибли «Железным кулаком», а в районе Сейюдлю уточнили государственную границу. Что не могло не отразиться на объемах добычи и экспорта золота. В числе прочего, это означает, что в армянской официальной экспортной статистике образовался этакий «карман», в котором можно спрятать золото другого происхождения.

И, наконец, напомним в который уже раз, что у армянского криминала внушительные позиции именно в контрабанде золота и драгоценных камней. И есть весьма серьезные основания полагать, что еще в семидесятые годы ХХ века каналы армянской контрабанды использовались спецслужбами бывшего СССР, к примеру, для реализации ценностей музейного уровня, награбленных палестинскими боевиками в Ливане. Тем более что аэропорт «Звартноц» к этому моменту уже имел статус международного.

Так что Армении не привыкать выступать в роли «страны-прокладки», если того требуют внешние заказчики.

Нурани, обозреватель