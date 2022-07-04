Самолет, закреплённый за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вылетел в Турцию, сообщает издание КазТАГ.

В воскресенье стало известно, что Airbus A320 Neo госавиакомпании «Беркут», закреплённый за Назарбаевым, вылетел в турецкий Бодрум. Журналисты не исключают, что свой день рождения Елбасы отметит не на Родине.

Это не первый визит Назарбаева в Турцию. 9 марта, по приглашению президента страны, Назарбаев прибыл в Анталью. Это было первое появление Назарбаева на мировой политической арене после январских событий.