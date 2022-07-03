Ежемесячно Украина тратит на содержание вооруженных сил 130 млрд грн ($4,4 млрд), эта сумма немного меньше годового бюджета ВСУ в период до начала войны.

«Если у нас (раньше) содержание армии было около 156 млрд грн ($5,28 млрд), это был бюджет ВСУ и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд грн — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью украинским СМИ.

Шмыгаль добавил, что весь бюджет Украины на месяц примерно равен 250 млрд грн ($8,46 млрд), из них до 100 млрд грн ($3,39) поступают от налогов и таможни.

Ежемесячная потребность страны составляет, таким образом, $4-5 млрд, указал он.