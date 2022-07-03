Ситуация в Каракалпакстане, где 1 и 2 июля прошли беспорядки, полностью контролируется. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

«Ситуация взята под полный контроль», — доложил командующий президенту Шавкату Мирзиёеву в ходе видеоселекторного совещания, который тот провел в воскресенье в городе Нукус.

Накануне глава Узбекистана своим указом ввел в Каракалпакии режим чрезвычайного положения и назначил командующего Нацгвардии комендантом территории, на которой введен режим ЧП.

Исполнение указа возложено на Нацгвардию, МВД, Службу госбезопасности и МЧС. Для поддержания режима ЧП привлекаются и силы Минобороны.