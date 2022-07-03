Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат удары по территории России. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24», комментируя удар ВСУ по Белгороду.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения им не поздоровится», — сказала Захарова.

«Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», — отметила дипломат.