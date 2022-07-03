Вчера вечером в селе Юхары Леки Агдашского района столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ-21011», которыми управляли житель Уджарского района Дурсун Мамедов и старший сержант полиции Самир Заманпур, сотрудник отдела Государственной дорожной полиции Зардабского районного отдела полиции.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, от полученных травм С.Заманпур скончался на месте происшествия.

Водитель другого автомобиля и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.

По факту в Прокуратуре Агдашского района проводится расследование.