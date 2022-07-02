Власти Польши не намерены отступать в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен просто потому, что это всегда плохо кончается», — сказал он.

Качиньский отметил, что Польша должна твердо отстаивать свои интересы и знать, каковы они на самом деле.

«Знать, например, что если мы помогаем Украине (а никто не помогает так, как мы), то мы защищаем польские интересы», — отметил польский политик.

Вопрос о получении Польшей репараций от Германии был поднят еще в 2020 году. Тогда даже создали специальную парламентскую комиссию для подсчета суммы. Однако в Берлине неоднократно заявляли, что ФРГ уже выплатила достаточно серьезные репарации.