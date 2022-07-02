Сегодня, 2 июля Азербайджанская полиция отмечает 104-летие со дня своего основания. В связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел соответствующие мероприятия, посетил Аллеи почетного захоронения и принял участие на церемонии Полицейской Академии по случаю выпуска курсантов 2022 года, сообщает Minval.az.

Министр поздравил выпускников и сотрудников полиции с профессиональным днем и заявил, что полиция достойно выполнила свою миссию в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Он отметил, что до сих пор при исполнении своих обязанностей в Азербайджане погибли 114 сотрудников органов внутренних дел и Внутренних войск, 2 792 полицейских пострадали.