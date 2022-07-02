Есть основания подозревать некие внешние силы во вмешательстве в протесты, прошедшие в Республике Каракалпакия на севере Узбекистана. Это следует из совместного заявления парламента, правительства и МВД Каракалпакстана, цитату приводит «Интерфакс».

«Вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий», — говорится в сообщении властей страны. При этом не поясняется, о каких именно сторонах из-за рубежа идет речь.

1 июня массовые протесты прошли в Республике Каракалпакия из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.