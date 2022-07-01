Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек Жолы», которое ходит под российским флагом и перевозит украинское зерно, вывезенное из Бердянска.

Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар.

«В порт Карасу вошел корабль «Жибек Жолы» из захваченного Бердянска. На основании письма офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!», — написал он в «Фейсбуке».