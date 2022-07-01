1 июля 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем председателя Совета представителей (Парламента) Республики Ирак Шахваном Абдуллахом Ахмедом, находящуюся с визитом в нашей стране для участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Согласно информации пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком и подчеркнули решимость наших стран развивать сотрудничество во всех сферах.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает значение развитию связей с Ираком. Подчеркнув, что отношения между двумя странами развиваются на основе исторических, культурных и религиозных связей, он отметил, что сотрудничество осуществляется как в двусторонних, так и в многосторонних рамках.

Выразив благодарность за теплый прием, заместитель председателя иракского парламента Шахван Абдуллах Ахмед подчеркнул позитивные связи, имеющиеся между нашими странами, и с удовлетворением отметил поддержку, оказываемую Азербайджаном Ираку, в том числе гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних связей, в том числе о возможностях расширения сотрудничества в экономической, гуманитарной, туристической, образовательной и других сферах.