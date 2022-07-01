Возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может привести к ухудшению военной обстановки в регионе Балтийского моря. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в пятницу в ходе дискуссии в международном клубе «Валдай».

«Если мы будем следовать логике мадридских решений, то после того, как это вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо защищать, 1300 км, поэтому там надо размещать войска, вооружения и так далее и тому подобное. И все это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом усложнять положение в целом на Севере, это будет сужать возможности для мирного сотрудничества, которое настолько востребовано сейчас в этой части Европы и в целом в этой части мира», — сказал он.

«И это будет самым серьезным образом ухудшать военную обстановку и в регионе Балтийского моря, которая в результате натовского расширения, военного освоения территории новых членов из самого спокойного в военном отношении региона Европы была [бы] превращена в арену, ну, если не военной конфронтации, то совершенно ненужного военного соперничества», — добавил замминистра.

По его мнению, перспективы вступления Финляндии и Швеции в НАТО являются печальнейшим эпизодом европейской безопасности. «С моей точки зрения, это [расширение НАТО и вступление в альянс Финляндии и Швеции] один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», — сказал замминистра.

Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут объектом военного планирования альянса, РФ будет это учитывать, отметил Грушко.

«Речь идет об очень существенном сдвиге, — сказал замминистра. — Мы будем судить по тому, что будет происходить на территории этих двух стран после того, как они вступят в НАТО. Вступая в НАТО, они становятся объектом натовского планирования, то есть НАТО будет планировать операции, различные военные сценарии, которые будут осуществляться с этих территорий. И это будет новая военно-политическая реальность, которая будет влиять на наш процесс военного планирования. То, что мы считали несущественным и незначительным, это остается в прошлом».