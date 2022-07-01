Сооснователь украинского фонда «Чистые сердца» Василь Вишиванюк выразил благодарность азербайджанскому народу.

«Кроме продуктов мы также получили медицинские принадлежности, которые профессионально оформлены и не требуют дополнительного времени на обработку и могут быть отправлены ребятам на передовую и в госпиталь. Очень практичная и вдумчиво сформированная медицинская помощь. Все нужно! Азербайджан, к сожалению, тоже понимает, что такое война. Все будет хорошо! Слава Украине!💙💛🇺🇦🤝🇦🇿», – написал он в своем «Фейсбуке».