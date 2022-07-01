Спасатели обнаружили уже 28 фрагментов тел во время разбора завалов подвергшегося ракетному удару ТРЦ в Кременчуге. Таким образом, по состоянию на утро 1 июля обнаружены 18 тел погибших и 28 фрагментов тел.

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08:37 17 погибших (среди них двое детей) и 31 пострадавший в результате российских ракетных атак в Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня рано утром.

Разрушено 9-этажное жилое здание и здание базы отдыха. Из-под завалов спасены 7 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что по 9-этажному дому была выпущена ракета типа «Х», старого советского образца. Точную модель установит следствие.