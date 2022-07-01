В Сингапуре начали продавать пиво, сделанное на основе переработанных сточных вод. Как сообщается в публикации Bloomberg, алкогольный напиток под названием NEWBrew уже появился на полках местных магазинов.

Пиво из отходов производится на пивоварне Brewerkz, которая сотрудничает с Национальным водным агентством Сингапура (PUB). Воду для хмельного напитка добывают с очистных сооружений: её дезинфицируют с помощью ультрафиолета, а чтобы удалить вредные частицы — пропускают через специальные мембраны.

«Вода NEWater идеально подходит для пивоварения, потому что имеет нейтральный вкус», — отметил Митч Грибов, главный пивовар Brewerkz.

Специалисты PUB считают, что создание пива из канализационной воды убедит жителей Сингапура в важности рационального потребления и повторного использования ресурсов.