Президент Владимир Зеленский разработал план отпора российским войскам и их возвращения на позиции до 24 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите стран-членов НАТО.

Он отметил, что совершал визиты в Украину незадолго до начала саммитов для того, чтобы получить реальное представление о позиции Зеленского и его администрации, узнать, как они оценивают ситуацию.

«Они видят способ, как изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев», — сказал он.

Джонсон добавил, что партнеры Украины должны помогать стране насколько могут.

«Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор», — сказал он.

Джонсон отметил, что важно передавать Украине реактивные системы залпового огня, так как украинские войска оказались очень гибкими в их использовании.

«Мы думаем, что в их силах дать отпор россиянам и вернуть их на позиции 24 февраля. И это безусловно то, что Владимир (Зеленский) говорит, что он хочет сделать, и разработал план для этого», — добавил премьер-министр Великобритании.