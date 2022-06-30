Основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили обратился в больницу Батуми для проведения обследования, сообщает телеканал «Мтавари».

Очевидцы рассказывают, что Иванишвили сегодня приехал в клинику «Медцентр» в сопровождении большого количества охраны. По информации телеканала, ему провели магнитно-резонансную томографию (МРТ). Медсестры сообщили журналистам, что персоналу было запрещено приближаться к кабинету и пользоваться мобильными телефонами, пока миллиардер не покинул клинику.

Факт обращения Иванишвили подтвердила директор клиники «Медцентр» Лия Каджая. «Сделал исследования – МРТ, и покинул клинику через один час», — сказала она.

С какими жалобами миллиардер обратился в больницу, неизвестно. Бидзина Иванишвили в начале 2021 года покинул должность председателя «Грузинской мечты» и объявил об уходе из политики. С тех пор он практически не появляется на публике.