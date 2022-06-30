Все страны НАТО должны занять единую и твердую позицию в отношении терроризма и расширить сотрудничество в борьбе с этим злом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в четверг в Мадриде.

«Очень важно, чтобы блок НАТО продемонстрировал решимость к борьбе с любыми формами терроризма. Причем эта решимость должна проявляться в реальных действиях, а не оставаться на бумаге», — сказал турецкий лидер.

Глава государства напомнил, что Турция уже на протяжении 40 лет ведет борьбу с сепаратистами террористической организации РКК. «Тысячи сынов и дочерей Турции погибли в борьбе с террористами. У нас не осталось терпения и времени, чтобы ждать. Не позволим затягивать процессы», — подчеркнул он.

По словам президента Эрдогана, позиция, которую продемонстрировала Анкара в вопросе заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО – показатель «красной линии» Турции в вопросе терроризма.

Касаясь темы расширения НАТО, турецкий лидер отметил, что «трехсторонняя декларация со Швецией и Финляндией — это дипломатическая победа Турции и турецкого народа по итогам непростого процесса переговоров».

Президент Эрдоган сообщил, что в рамках достигнутых договоренностей Швеция обещала выдать Турции 73 террористов.