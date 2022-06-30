В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2022 год в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча между представителями Министерства обороны Азербайджана и специалистами Инженерно-учебного центра Министерства обороны Латвии.

Как сообщили в Минобороны, в ходе встречи гости были подробно проинформированы о работе, проделанной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева по разминированию освобожденных районов после победы в Великой Отечественной войне.

В завершение стороны обменялись мнениями по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств, а также другим вопросам.