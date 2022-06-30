Украинские военные остановили наступление и нанесли российским военным значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские бойцы имеют успехи в Харьковской области: отбили штурм россиян в районе Дементьевки.

Также в сообщении Генштаба отмечается, что на Донецком направлении российские войска, при поддержке артиллерии, пытаются блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороге Лисичанск – Бахмут.

«В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении.