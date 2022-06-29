Россия призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы призываем турецких партнеров воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к опасной эскалации напряженности. Исходим из того, что силовые действия без согласования с законными властями Сирии представляли бы собой нарушение суверенитета, территориальной целостности», — сказала Захарова в ходе брифинга.