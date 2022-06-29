Спутник NASA под названием Terra, который занимается изучением как поверхности Земли, так и ее атмосферы, особенно, что касается ее загрязнения, смог сфотографировать очень необычное облако над Каспийским морем. Это специфическое облако имеет четко обозначенные границы, и в основном, такие облака образуются над океаном, а не внутри континента, сообщает издание Space.

Ученые с помощью данных спутника Terra провели наблюдение за этим необычным слоисто-кучевым облаком, которое является необычным явлением для восточно-европейского региона. Ученые выяснили, как оно могло появиться над Каспийским морем, внутри континента, а не над океаном, где в основном формируются облака такого типа.

Слоисто-кучевые облака в основном появляются над поверхностью Земли над океаном на высоте примерно в 1,5 км. Облако, которое сфотографировал спутник Terra с помощью своего прибора MODIS, имело четко выраженные границы, что привлекло особое внимание ученых.

«Такие четкие границы и такая форма подобного типа облаков появляются, когда сухой, теплый воздух, который поднимается с суши, сталкивается с более холодным влажным воздухом над океаном», — говорит Бастиан ван Диденховен из Нидерландского института космических исследований.

Слоисто-кучевые облака в основном появляются над поверхностью Земли над океаном на высоте примерно в 1,5 км. Облако, которое сфотографировал спутник Terra с помощью своего прибора MODIS имело четко выраженные границы, что привлекло особое внимание ученых.

По словам ученых, такие слоисто-кучевые облака очень удивительно увидеть над Восточной Европой, а не над морем.. Исследователи считают, что появление этого странного облака в этом регионе можно объяснить тем, что Каспийское море является крупнейшим в мире внутренним водоемом.

По словам Диденховена, часто такие облака можно увидеть над океаном у западного побережья Африки. А здесь оно могло появиться из-за того более теплый и сухой воздух, который, возможно, пришел с Балканского полуострова, столкнулся с более холодным и влажным воздухом над Каспийским морем.

Уже через несколько часов после того, как появление облака зафиксировал прибор спутника Terra, оно начало рассеиваться и позже полностью исчезло ближе к поверхности над сушей, в районе Кавказских гор.