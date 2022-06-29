Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Киев в составе делегации.
«Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче», — написал он в Twitter перед поездкой.
Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Киев в составе делегации.
«Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче», — написал он в Twitter перед поездкой.
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