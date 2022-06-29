Финляндия дополнительно выделит Украине 70 миллионов евро на сотрудничество в целях развития и гуманитарную помощь. Об этом 28 июня сообщило в Twitter Министерство иностранных дел страны.

«Долгосрочное сотрудничество Финляндии в области развития в Украине сосредоточено на образовании, верховенстве права, энергетике и климатической устойчивости», — отметили в МИД.

Ведомство напомнило, что ранее Хельсинки выделил Киеву 21 миллион евро.

Кроме поддержки на двустороннем уровне, Финляндия оказывает Украине помощь через механизм гражданской защиты ЕС, а также выделяет оружие через Фонд по поддержке мира.