Стали известны ареста детали известного адвоката Эльчина Гамбарова.

Эльчин Гамбаров, длительное время возглавлявший Центральное адвокатское бюро, обвиняется в совершении во время адвокатской деятельности преступных деяний, предусмотренных ст. 179.4 УК Азербайджана.

Ст. 179.4 предусматривает ответственность за злоупотребление доверием или путем обмана средств в особо крупном размере – то есть, присвоение путем мошенничества средств выше 500 тысяч манатов.

В Сабаильском районном суде на основании ходатайства следственного органа Службы государственной безопасности в отношении Эльчина Гамбарова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, одно время Эльчин Гамбаров также был членом Президиума Коллегии адвокатов.