Страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи, включающий системы для борьбы с беспилотниками, а также средства защиты связи. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает официальный сайт.

Помощь Украине обсудят на саммите, который состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года при участии президента Украины Владимира Зеленского, планирующего присоединиться к мероприятию в онлайн-режиме. По словам Столтенберга, в долгосрочной перспективе НАТО поможет украинской армии заменить военную технику времен СССР на современное западное вооружение.

«НАТО и союзники оказали существенную поддержку Украине после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, в том числе в виде военной и финансовой помощи и обучения десятков тысяч украинских военных», — заявил генсек НАТО в своей речи. — «Все это каждый день меняет ситуацию на поле боя. А после вторжения в феврале союзники активизировались еще больше. Миллиарды евро военной, финансовой и гуманитарной помощи [переданы Украине]. На саммите мы согласуем усиленный Комплексный пакет помощи Украине».

Пока неизвестно, какие именно системы для борьбы с дронами и защиты связи планируют передать ВСУ, однако в последнее время НАТО активно испытывает новые технологии против беспилотных аппаратов.