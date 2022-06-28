В Баку проходит 11-я сессия министров туризма стран Организации исламского сотрудничества.

В мероприятии, проводимом в Бакинском Конгресс-центре, принимают участие министры туризма стран ОИС, руководители туристических ассоциаций и другие.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана, затем были прочитаны аяты из Корана.

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 11-го заседания министров туризма Организации исламского сотрудничества.

Обращение зачитал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

В обращении говорится, что ОИС является первой организацией, членом которой Азербайджан стал после обретения независимости. Азербайджан постоянно поддерживал ее деятельность. Президент также отметил, что ОИС поддержала территориальную целостность Азербайджана.