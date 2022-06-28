В результате столкновения двух автомобилей в Товузе скончались двое, пострадали три человека.

В результате столкновения двух автомобилей марки VAZ-2106 в селе Ашагы Гушчу Хазиретиаббас Гумбатов, 1997 года рождения и Айкут Атаев, 2005 года рождения, скончались на месте.

Еще три человека — Гусейнов Угур Рафиг оглы, 2009 года рождения, Эльшан Гулиев, 2001 года рождения, и Нурлан Аббасов, 2002 года рождения, — получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту проводится расследование.